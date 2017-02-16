Ксения Арсеньева: любовь – это крылья

«Ксения Арсеньева и КО» поют и играют шансон-кабаре. В преддверии Дня всех влюблённых 12 февраля музыкальный коллектив выступил на открытии БуратиноБара.

В музыкальном арсенале «Ксении Арсеньевой и КО» французские шлягеры, романсы 70-х годов, а также задорные песни о «Питерских сиротах» в лицах Мотеньки и Катеньки. "Слово "шансон" переводится как "песня", то есть это просто какие-то песни. И поэтому шансон может быть разным: лирическим, драматическим, игровым", – считает вокалистка Ксения Арсеньева.

Со сцены Ксения предупреждает, что все песни, которые она исполняет, – про любовь, даже если слушателям так не кажется. Певица окончила Санкт-петербургский театральный институт, и для неё как для певца и артиста главное – донести положительные эмоции.

«Когда люди слушают весёлые и душевные песни, у них создаётся позитивное настроение, начинают сверкать и сиять глаза. На это очень приятно смотреть». Ксения признаётся, что выступления и общение с людьми заряжают её «энергией любви, тепла и добра».

Для Ксении Арсеньевой любовь – это крылья, способность летать и заниматься творчеством. "Любовь – это возможность видеть человека таким, каким его задумал Бог, прекрасным, гармоничным и самым лучшим", – считает Ксения. День святого Валентина для вокалистки – особый праздник, который она очень любит. «Те, кто ещё не влюблён, скорее влюбляйтесь» – пожелала артистка во время выступления.

Видео: PiterTV

Софья Шепталова, Валерия Петрова, Полина Хвостова