Крушение самолета в Киргизии: Первые кадры с места падения грузового Боинга

Вблизи аэропорта Манас упал самолет, погибли 32 человека

Рано утром в понедельник, 16 января 2017 года, при заходе на посадку в бишкекском аэропорту Манас грузовой "Боинг" потерпел катастрофу. Самолет разбился в условиях густого тумана.

Сообщается, что крушение Боинга в Киргизии произошло в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы. Самолет упал на дачный поселок. Не менее половины погибших – местные жители. Кроме того, разрушены не менее 15 жилых домов.

Грузовой "Боинг" 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке.

«В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки», — сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, цитирует источник РИА "Новости".

По предварительным данным, на месте происшествия тушили сильный пожар, самолет загорелся после удара об землю. С места происшествия госпитализированы восемь человек, из них шестеро детей, у всех тяжелые множественные травмы и ожоги.

Видео: youtube / Kazday Video