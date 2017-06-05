Крушение «летающего автомобиля» показали на видео

В Японии испытали летающий автомобиль

Прототип летающего автомобиля в рамках проекта Cartivator, финансируемого японской Toyota, в ходе испытаний совершил жесткую посадку.

Тестируемый экземпляр далеко не совершенен. В процессе испытаний часть рамы аппарата сломалась, повредив несущий винт. Однако баскетбольные мячи, прикрепленные к дрону, смягчили удар о землю.ьКроме того, будущий летающий автомобиль Toyota проявит большую привлекательность дизайна.

Летающий автомобиль создается в рамках стартапа Cartivator, финансируемого компанией Toyota. Автомобильный гигант выделил на разработку машины, которая должна быть построена к 2020 году, около 400 тысяч долларов.

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YouTube: Yuri Kageyama