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Крушение «летающего автомобиля» показали на видео

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В Японии испытали летающий автомобиль

   Прототип летающего автомобиля в рамках проекта Cartivator, финансируемого японской Toyota,  в ходе испытаний совершил жесткую посадку. 

Тестируемый экземпляр далеко не совершенен. В процессе испытаний часть рамы аппарата сломалась, повредив несущий винт. Однако баскетбольные мячи, прикрепленные к дрону, смягчили удар о землю.ьКроме того, будущий летающий автомобиль Toyota проявит большую привлекательность дизайна. 

Летающий автомобиль создается в рамках стартапа Cartivator, финансируемого компанией Toyota. Автомобильный гигант выделил на разработку машины, которая должна быть построена к 2020 году, около 400 тысяч долларов. 

 

 

 

 

 Видео:
YouTube: Yuri Kageyama

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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