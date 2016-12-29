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Крупный пожар в Воронеже на базе отдыха

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Страшный пожар уже попал в Сеть, а общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

 Воронежские спасатели сняли на видео пожар, который произошел 11 января утром на базе отдыха в Рамонском районе. Пожар возник на пятом этаже и уже было понятно, что ему будет присвоен один из самых сильных оценок.- С пламенем боролись снаружи - с автолестниц, но решающим направлением было тушение изнутри здания звеньями газодымозащитной службы, что позволило остановить распространение огня на нижние этажи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар обошелся без жертв
Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области

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Категории: Происшествия Новости России

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