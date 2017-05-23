Жуткое видео из Ярославля: загорелся дом возле АЗС

Хозяин жилища затопил баню, однако неожиданно произошел взрыв трубы, после чего загорелись деревянные постройки. На тушение огня выехали несколько пожарных машин.

Недавно стало известно, что в Ярославской области сгорел деревянный дом. Инцидент произошел на трассе Кострома – Ярославль в деревне Воробино. Заметив огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия в срочном порядке обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, момент пожара удалось запечатлеть на видео.

По предварительным данным, молодой хозяин дома, расположенного недалеко от АЗС, решил затопить баню. Однако в какой-то момент труба не выдержала высокой температуры и взорвалась, из-за чего произошло возгорание деревянных построек.

На кадрах можно заметить, как дом охватил темный густой дым, через который прорываются яркие языки пламени.

К счастью, на место происшествия вовремя подоспели пожарные. Спустя некоторое время им удалось ликвидировать очаг возгорания.

Известно, что в результате пожара пострадал хозяин дома. С многочисленными повреждениями его доставили в больницу.

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Видео: youtube, Телеканал Первый Ярославский. Ярославль