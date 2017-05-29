Крупный пожар на трассе Томск-Новосибирск попал на видео

На стоянке загорелся грузовик с лакокрасочными изделиями, огонь от которого перекинулся на придорожное кафе

Сегодня утром, 29 мая, на 92 километре трассы З-255 в Болотнинском районе Новосибирской области произошел крупный пожар.

На официальном сайте МЧС по Новосибирской области сообщается, что на месте происшествия работают 4 единицы спецтехники, а из ближайших подразделений стягиваются дополнительные силы для ликвидации возгорания.

По предварительным данным, пожар начался в грузовике с лакокрасочными изделиями, огонь от которого стремительно перекинулся на придорожное кафе и другие припаркованные автомобили.

Сообщается, что из-за пожара перекрыт участок федеральной трассы и организован объезд.

Видео и фото: ГУ МЧС по Новосибирской области