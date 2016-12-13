Появилось видео адского пожара на мебельном складе в Ставрополе, который тушили более 9 часов

В Ставропольском крае дотла сгорел мебельный склад площадью 3 тысячи кв. м. На пожаре было задействовано 20 спасательных машин.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, в Ставрополе тушили сильнейший пожар. Загорелся мебельный склад в Шпаковском районе на Батайской. Информация о возгорании поступила в 13:38. В срочном порядке на место происшествия выдвинулись спасательные службы. Однако уже к их приезду огонь полыхал на площади в 3 тысячи кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать лишь спустя 9 с половиной часов.

На кадрах можно заметить, как пожарные работают в сложнейших условиях. Густой темно-серый дым окутал пространство вокруг. Всего на пожаре было задействовано 54 человека и 20 машин. К счастью, никто не пострадал. Предположительно, ущерб от пожара составил около 50 млн. рублей. По какой причине загорелся склад – еще предстоит выяснить. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на МЧС России.

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Видео: youtube, Anton Gorchakov/ RT на русском