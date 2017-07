Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования

Полиция сообщила об 11 заявлениях о домогательствах, а также об одном изнасиловании

Один из крупнейших фестивалей музыки Швеции Bravalla не будет проводиться в 2018 году. Организаторы обосновывают это тем, что у них нет возможности обеспечить безопасность зрителям, а особенно, зрительницам мероприятия.

Полиция города Норрчепинг, где проводился фестиваль, получила сообщения о четырех изнасилованиях и 23 случаях сексуального домогательства до женщин.Похожие сообщения полиция получала в 2016 году. В результате организаторы решили отказаться от проведения очередного мероприятия.

На фестиваль приехало около 45 000 человек. Среди фронтменов были такие группы как Linkin Park, System of a Down и The Killers.