В порту Петербурга не пропустили 80 тонн сомнительной рыбы с поддельными документами

Прибывший в морской порт Северной столицы груз имел массу нарушений. Кроме неправильной упаковки, у груза оказались проблемы с документами.

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Петербург сомнительный груз. В морской порт Северной столицы пришла внушительная партия рыбы. В ящиках было 80 тонн свежемороженой нототении.

Но у груза не было шансов просочиться на прилавки. Во-первых, инспекторам Россельхознадзора не понравилась упаковка. В ее стенках были щели. Через отверстия на рыбу могли попасть опасные химикаты. На этикетках, снабжающих коробки, не было информации о хранении рыбы.

При этом сотрудники управления заметили еще одну подозрительную вещь. Все надписи на коробках были сделаны на испанском. А вот документы к нототении были из Китая. Оказалось, что ветеринарная служба Китая о таком грузе ничего не знает и не подтвердила выдачу сертификата. Скорее всего, груз перепаковали и изменили маркировку на нем.

В пресс-службе управления Россельхознадзора добавили, что специалисты составили документы на возврат груза владельцам.

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