ХМАО: произошло смертельное ДТП вахтового автобуса с большегрузом

В аварии пострадало 9 человек, один из них погиб

26 января в 20.30 в ХМАО на 7 километре дороги Южно - Сургутского месторождения произошло крупное ДТП автобуса, в котором было около 30 рабочих и большегрузом, груженым трубами.

По предварительной информации МВД, автобус наехал на большегруз, который стоял на обочине. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте аварии до приезда спасателей. Сообщается еще о 8ми пострадавших. 7 пострадавших отправлено в Нефтеюганскую больницу с травмами легкой и средней тяжести. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован в Сургутский травмцентр.

По словам очевидцев, большегруз стоял не на обочине, а на проезжей части с выключенными габаритнами огнями. "Грузовой автомобиль стоял без габаритов,и не на обочине.водитель спас всех,увел автобус на обочину.я была там", - сообщает в социальных сетях одна из женщин. "Водитель возил нас на работу не один год! Аккуратный, ответственный и добрейшей души человек!!!! Не поверю что нарушал ПДД. Очень спокойно с ним ездить было. Светлая память, Вам, Сергей!!!! Соболезнования родным и близким! Скорбим с Вами!!", - сообщает женщина, знавшая водителя лично.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Продолжается ликвидация последствий аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: УМВД по ХМАО, ВК.Это Юганск, детка!