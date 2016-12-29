Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге Концерты
Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем
Сегодня, 13:00
0
Ustsova
196

Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем

0
 
 

Бетховенское фойе Филармонии распахнет свои двери для участников концерта "Желтые звезды". На встрече-разговоре каждый желающий сможет поговорить с музыкантами, общественными деятелями, исследователями о музыке и холокосте.

Чулпан Хаматова расскажет о дневниках узницы концлагеря, а музыканты Полина Осетинская, Юлиан Милкис и Владимир Альтшулер объяснят, почему они выбрали те или иные произведения для "Желтой звезды". Каждый присутствующий сможет пообщаться с участниками проекта и задать интересующие вопросы.

Теги:
Категории: Концерты

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5