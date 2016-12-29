Чулпан Хаматова расскажет о дневниках узницы концлагеря, а музыканты Полина Осетинская, Юлиан Милкис и Владимир Альтшулер объяснят, почему они выбрали те или иные произведения для "Желтой звезды". Каждый присутствующий сможет пообщаться с участниками проекта и задать интересующие вопросы.
Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем
Бетховенское фойе Филармонии распахнет свои двери для участников концерта "Желтые звезды". На встрече-разговоре каждый желающий сможет поговорить с музыкантами, общественными деятелями, исследователями о музыке и холокосте.