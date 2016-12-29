Круглый стол с Чулпан Хаматовой и Александром Маличем

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Бетховенское фойе Филармонии распахнет свои двери для участников концерта "Желтые звезды". На встрече-разговоре каждый желающий сможет поговорить с музыкантами, общественными деятелями, исследователями о музыке и холокосте.