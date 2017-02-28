Газманов спародировал Волочкову: разделся догола и прыгнул в снег

С криками: "В Питере – жить!" – музыкант выбежал на заснеженную террасу и прыгнул в сугроб, несмотря на минусовую температуру за окном.

Несколько дней назад Олег Газманов удивил своих подписчиков новым видео. Певец точно спародировал Анастасию Волочкову: обнажился до нижнего белья и с криками: "В Питере – жить!" – выбежал на улицу босиком, попрыгал на снегу, да и плюхнулся в сугроб.

Судя по всему, на февральских праздниках Газманов посетил Северную столицу. Он останавливался в отеле, расположенном на Набережной Мойки. В комментариях под записью музыкант признался, что обожает Петербург. Не зря в видео с экстремальными процедурами Олег включил пару кадров с достопримечательностями города на Неве.

Впрочем, заслуженному артисту России повезло чуть больше с погодой, нежели балерине. Поклонники Анастасии переживали, как бы девушка ничего себе не отморозила, поскольку столбик термометра в начале февраля держался на отметке в минус 15 градусов. Когда в сугробе отдыхал Газманов, температура поднялась до минус 7 градусов.

Видео: инстаграм Олега Газманова