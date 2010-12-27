В Петербурге Кронверкская набережная с 4 июня станет односторонней

В Петербурге Кронверкская набережная потерпит временные изменения. В период с 4 июня по 3 июля движение по набережной станет односторонним.

В Петербурге с 4 июня будут введены ограничения движения на Кронверкской набережной.

В период с 4 июня по 3 июля на набережной в направлении от пр. Добролюбова до Каменноостровского пр. планируется ввести одностороннее движение. Также новые введения будут касаться остановок. Запрет остановки транспорта на Б. Пушкарской ул., пер. Нестерова, пер. Талалихина, Мытнинской наб.;запрет правого поворота на Песочную наб. и ул. Профессора Попова с Каменноостровского пр.; запрет движения в прямом направлении по ул. Профессора Попова от пересечения с Каменноостровским пр. при движении от пр. Медиков.

Напомним, что во время футбольных матчей на Крестовском острове и на подъездах к нему будет ограничено движение автомобилей. Кроме того, на большинстве улиц парковка машин будет запрещена.