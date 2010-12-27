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Кронштадтскому морскому заводу назначили 10 штрафов на 705 тыс. рублей
Сегодня, 18:32
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Shdaria
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Кронштадтскому морскому заводу назначили 10 штрафов на 705 тыс. рублей

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Кронштадтский морской завод получил многочисленные штрафы за нарушения при ремонте "Авроры".

"Кронштадтский морской завод" заплатит несколько штрафов. В пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС сообщили, что штраф назначен за непредоставление документов в антимонопольный орган по двум запросам. Сумма штрафа составляет 125 тысяч рублей и 300 тысяч рублей.

Первый заместитель гендиректора предприятия оштрафован на 15 тысяч рублей за такое же нарушение. 

Также выявлены нарушения сроков авансирования в трех договорах поставки гендиректор и его заместитель по экономике оштрафован на 40 тыс. рублей. Нарушены сроки размещения протоколов рассмотрения заявок КМЗ. В этом случае назначено 7 штрафов по 25 тыс. рублей.

 
Если сложить все полученное, как юридическое лицо КМЗ получил 10 штрафов на 705 тыс. рублей, а его сотрудники — семь штрафов на 180 тыс.
 
Фото: "Вконтакте" группа "Книга рекордов - Интересные факты"
Теги: кронштадский морской завод , нарушение ремонта авроры , петербург , петербург новости , штраф
Категории: Новости СПб Лента новостей

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