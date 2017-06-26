У "Зенита" появился новый капитан: Доменико Кришито

Главный тренер "сине-бело-голубых" назначил капитаном команды итальянского футболиста. Защитник петербургского клуба гордится своей новой должностью.

Недавно стало известно, что у "Зенита" появился новый капитан. На этот раз выбор главного тренера пал на итальянца Доменико Кришито. Роберто Манчини заявил, что защитник петербургской команды как нельзя лучше подходит на данную роль.

В свою очередь Доменико отметил, что гордится своим повышением, и заверил всех: "Я попытаюсь оправдать возложенные на меня надежды".

Было ли это решение взвешенным или тренер просто не хотел отпускать футболиста в "Дженоа", остается только гадать. Однако не так давно ходили слухи, будто 30-летний Доменико собирается оставить "Зенит" ради итальянского клуба.

В настоящее время петербургский клуб находится на сборах в Австрии. "Зенит" уже сыграл два дружеских матча, но, к сожалению, оба проиграл.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге появятся гандбольный и мини-футбольный "Зениты".