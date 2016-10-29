Крид, Гагарина и DJ Smash выпустили клип к ЧМ-2018 по футболу

Видео стало совместной работой известных российских музыкантов и проекта "#ЖИТЬ".

В социальных сетях вышел клип, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Его создал проект "#ЖИТЬ" вместе с Полиной Гагариной, Егором Кридом и DJ Smash.

Видео появилось в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" сегодня, 2 июля, в 12:00. Вживую композиция будет представлена в 19:15 в рамках церемонии закрытия Кубка конфедераций, которая пройдет в Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

"Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда", — прокомментировал композицию DJ Smash.

Певица Полина Гагарина сказала, что "песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом "Только вперед!". Крид отметил, что его отец всегда учил Егора, что успех — это результат командной работы.

Проект "#ЖИТЬ" снабдил видео следующим описанием: "Команда - это не только 11 человек на поле, команда - это мы с тобой! Песня не столько о футболе, сколько о Команде, как о важнейшей составляющей успеха в любой сфере."

Видео: youtube.com / # Жить