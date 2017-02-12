Крестный ход у Исаакиевского собора — лишь затишье перед бурей

Сегодня, 12 февраля 2017 года в Петербурге прошёл крестный ход православных вокруг одного из самых многострадальных соборов — Исаакиевского. Шествие возглавлял Милонов

Церковное шествие, которое прошло сегодня сразу после утренней литургии в Исаакиевском соборе, было проведено в защиту собора и защите его права быть переданым в руки РПЦ. Обращая свои молитвы к преподобному Исаакию Далматскому, православные проделали крестный ход по периметру здания. Как сообщается, в крестном ходе участвовало в среднем около 500 человек, а во главе колонны шли протоиерей Алексей Исаев и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий ранее выступал инициатором крестного хода, однако митрополит Варсонофий не дал благословения на проход от Казанского собора в сторону Исаакиевского собора, потому что это был бы уже не крестный ход, а митинг — орудие протеста. По его словам, церковь не должна вступать в конфронтацию с оппонентами. Тем не менее позже владыка дал согласие на шествие вокруг храма, что не подразумевает перекрытия движения и согласований с администрацией города.

Однако, истиная причина, по которой Милонов решил провести крестный ход именно сегодня заключается в другом. Вот, например, в районе часа дня противники передачи собора Русской православной церкви (РПЦ) должны проводить возле Исаакиевского протестную акцию. Как говорит депутат Законодательного собрания Бориса Вишневского, мероприятие пройдет в формате встречи с избирателями. Протестующие встанут вокруг собора, надев синие ленточки.

Напомним, что незадолго до этого, 8 февраля власти Петербурга официально приравняли встречи депутатов с избирателями к митингам. Их проведение должно согласовываться с правоохранительными органами.

Фото: Instagram, julia__first, nastyapkova

Видео: Instagram, yakovlevmma