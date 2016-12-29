Крещение 2017: короткие и красивые поздравления в стихах и прозе

Приближается Крещение 2017 - церковный праздник состояится уже 19 января. Мы собрали для вас короткие поздравления для друзей и родных в стихах и прозе.

В четверг, 19 января, православные христиане Петербурга и всего мира отмечают праздник Крещения Господня. По священным текстам, в этот день Иисус Христос вошел в реку Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя. Этот день традиционно связан с освящением воды и купанием в купелях.

Так как в России этот праздник всегда выпадает на зимний период, то окунание в купель превращается в экстремальное испытание. Поэтому даже появилось понятие "крещенские морозы". В этот день часто холодает. Однако, в этом году Петербургу это не грозит: на четверг, 19 января, синоптики обещают плюсовую температуру.

В этот светлый праздник нужно поздравить родных и близких. К счастью, в наш век высоких технологий это сделать не сложно. Можно отправить СМС или сообщение в социальных сетях. Канал Piter.TV подобрал короткие поздравления с Крещением 2017 в стихах и прозе.

Поздравления с Крещением 2017



Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить Вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет Вас от всех бед!

***

Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

***

В праздник Крещенья святою водицей

Каждому в доме нужно умыться!

Очистит она и душу, и тело,

Надежду подарит и светлую веру!

Пусть праздник святой наполнит Ваш дом

Уютом, любовью, теплом и добром,

Святая вода Вам силы придаст,

Я поздравляю с Крещением Вас!

С Крещением я поздравляю.

Желаю счастья, бед не знать.

А чтоб здоровье крепким было,

Пора и в прорубь понырять!

Добра — тебе, достатка — дому,

Пусть в жизни правит благодать.

Не знать вам ни проблем, ни горя

И всё плохое забывать!

***

С дурными мыслями прощайтесь,

Желайте каждому добра,

И в день Крещенья очищайтесь

Душой и телом, господа!

Пусть радость будет в каждом доме,

Пусть будут помыслы чисты.

Всех вас — с Крещеньем, всем — здоровья!

И чистой вам святой воды!

***

В Крещенские морозы

Святая пусть вода

С души все смоет слезы

И беды навсегда.

С Крещением Господним!

Пусть Божья благодать

На вас сойдет сегодня,

Чтоб светом озарять.

С Крещением поздравляю, с праздником новой воды!

Святая вода защищает, от хвори хранит и беды.

И пусть все печали смоет, в душу покой принесёт,

Дай тебе Бог здоровья, а радость сама придёт!

***

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на всё хватало сил,

На душе было спокойно

И Господь чтоб вас хранил!

***

Хочу я в день Крещения

Здоровья пожелать,

А так же Вам терпения,

И реже уставать.

Чтоб рядом с Вами близкие,

Чтоб не было беды,

Чтобы сбылось, что хочется,

О чем мечтали Вы.

Сегодня — Крещение Господне! Пусть этот светлый праздник отведет от тебя все печали, скорби и плохие мысли, смоет святой водой все грехи. С праздником!

***

Ледяная вода Иордани укрепляет дух и тело, помогает избавиться от лишних и грустных мыслей и дарует силу и мудрость на целый год вперед! С праздником Крещения!

***

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

***

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.

Больше поздравлений есть на сайте.

Также можно почитать: МЧС опубликовал полный список купелей на Крещение в Петербурге 2017.

Фото: открытые источники

Видео: канал Piter.tv