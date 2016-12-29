Крещение 2017: короткие и красивые поздравления в стихах и прозе

В четверг, 19 января, православные христиане Петербурга и всего мира отмечают праздник Крещения Господня. По священным текстам, в этот день Иисус Христос вошел в реку Иордан и принял крещение от Иоанна Крестителя. Этот день традиционно связан с освящением воды и купанием в купелях.
Так как в России этот праздник всегда выпадает на зимний период, то окунание в купель превращается в экстремальное испытание. Поэтому даже появилось понятие "крещенские морозы". В этот день часто холодает. Однако, в этом году Петербургу это не грозит: на четверг, 19 января, синоптики обещают плюсовую температуру.
В этот светлый праздник нужно поздравить родных и близких. К счастью, в наш век высоких технологий это сделать не сложно. Можно отправить СМС или сообщение в социальных сетях. Канал Piter.TV подобрал короткие поздравления с Крещением 2017 в стихах и прозе.
Поздравления с Крещением 2017
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить Вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет Вас от всех бед!
***
Смоет прегрешения без следа
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
***
В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполнит Ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам силы придаст,
Я поздравляю с Крещением Вас!
С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!
Добра — тебе, достатка — дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!
***
С дурными мыслями прощайтесь,
Желайте каждому добра,
И в день Крещенья очищайтесь
Душой и телом, господа!
Пусть радость будет в каждом доме,
Пусть будут помыслы чисты.
Всех вас — с Крещеньем, всем — здоровья!
И чистой вам святой воды!
***
В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.
С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
С Крещением поздравляю, с праздником новой воды!
Святая вода защищает, от хвори хранит и беды.
И пусть все печали смоет, в душу покой принесёт,
Дай тебе Бог здоровья, а радость сама придёт!
***
Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!
Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на всё хватало сил,
На душе было спокойно
И Господь чтоб вас хранил!
***
Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А так же Вам терпения,
И реже уставать.
Чтоб рядом с Вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали Вы.
Сегодня — Крещение Господне! Пусть этот светлый праздник отведет от тебя все печали, скорби и плохие мысли, смоет святой водой все грехи. С праздником!
***
Ледяная вода Иордани укрепляет дух и тело, помогает избавиться от лишних и грустных мыслей и дарует силу и мудрость на целый год вперед! С праздником Крещения!
***
Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!
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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.
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Также можно почитать: МЧС опубликовал полный список купелей на Крещение в Петербурге 2017.
Фото: открытые источники
Видео: канал Piter.tv