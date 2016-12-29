Крейсер "Адмирал Кузнецов" возвращается домой

Россия начала сокращать военное присутствие в Сирии

Российские корабли начали возвращаться из Сирии. В соответствии с решением главнокомандующего (российского президента Владимира Путина) российское военное ведомство начинает сокращать военное присутствие в зоне конфликта. Одной из первых начинает путь в Россию авианосная группа ВМФ во главе с кораблем "Адмирал Кузнецов".

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов сообщил также, что авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" начнет готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск в пятницу, 6 января.

Видео: минобороны РФ