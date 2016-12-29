Креативное видео из Уфы: женщина "застолбила" парковку мусорным баком

В интернете появилось видео необычного способа борьбы за парковочное место в условиях нечищеных от снега улиц

Видео появившееся сегодня в интернете под заголовком "Легких путей не ищем!" было снято 23 января на улице Степана Кувыкина в Уфе.

На кадрах видео можно наблюдать не совсем обычное действо. Женщина с большим трудом передвигает пустой мусорных бак, принадлежащий ЖЭУ №62. Видеосюжет длится почти три минуты. И только к концу видеоролика становятся понятной цель тяжелых манипуляций с мусорным баком. Женщина, по всей видимости, таким образом "застолбила" за своим автомобилем парковочное место.

Сограждане этой женщины сетуют, что зима очень снежная, а улицы и придворовые территории чистят от снега плохо. Многие автовладельцы расчищают парковочные места своими силами, а потом вернувшись, обнаруживают на этом месте другие машины. А эта женщина подошла к решению этой проблемы весьма креативно. Пользователи соцсетей шутят, что колышки и картонки для этих целей "вчерашний день". А некоторые и вовсе предлагают по утрам выносить из квартир шкафы, а по вечерам заносить обратно.

Видео: Youtube/ Счастье твое