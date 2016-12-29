Красотка накачала идеальные бедра

Фитнес-модель Бруна Рэнджел Лима нехило обновила свой Instagram за новогодние каникулы. Пока россияне лежали дома и доедали оливье, девушка-шатенка качалась, качалась и еще раз качалась.

Фитнес-модель мирового уровня Бруна Рэнджел Лима посвятила свою жизнь работе над идеальным телом. Ежедневно шатенка выкладывает в Сеть фото и видео с новых тренировок. Особенно хорошо удается ей труд над бедрами и прессом. Не зря многие мужчины называют ее попку просто идеальной. В этом можно убедиться, посмотрев свежие фото- и видеоотчеты в Instagram королевы фитнеса. Кстати, Бруна Рэнджел Лима до сих пор не нашла себе мужа. Поэтому, любой фанат может встать на путь спорта и попытаться добиться расположения пышногрудой и крепкозадой спортсменки.

Видео и фото: xoobruna