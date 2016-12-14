Красотка из Петербурга растрясла Интернет своей грудью

Модель из Петербурга выкладывает в сеть очаровательные фото и видео. Девушка стала мегапопулярной в Интернете благодаря своему впечатляющему размеру груди.

Модель из Петербурга Саманта Лили стремительно набирает популярность во всем мире. Девушке есть чем удивить интернет: у нее большая (очень) естественная грудь. Это не совсем точно, однако модель утверждает, что не прибегала к помощи пластических хирургов.

Популярность в сети ей обеспечил ролик, где она одним движением грудной клетки расстегивает рубашки. При этом пуговицы разлетаются в разные стороны. Свои соцсети девушка наполняет игривыми фотографиями и видео. На них она в основном трясет своею грудью. Так как свой Twitter она ведет на английском, то можно сделать вывод, что девушка ищет популярности больше за рубежом.

Фото и видео: Twitter / Samanta Lily