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Asyaromanenkova
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Красотка из Петербурга растрясла Интернет своей грудью

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Модель из Петербурга выкладывает в сеть очаровательные фото и видео. Девушка стала мегапопулярной в Интернете благодаря своему впечатляющему размеру груди.

Модель из Петербурга Саманта Лили стремительно набирает популярность во всем мире. Девушке есть чем удивить интернет: у нее большая (очень) естественная грудь. Это не совсем точно, однако модель утверждает, что не прибегала к помощи пластических хирургов.

Красотка из Петербурга растрясла Интернет своей грудью

Популярность в сети ей обеспечил ролик, где она одним движением грудной клетки расстегивает рубашки. При этом пуговицы разлетаются в разные стороны. Свои соцсети девушка наполняет игривыми фотографиями и видео. На них она в основном трясет своею грудью. Так как свой Twitter она ведет на английском, то можно сделать вывод, что девушка ищет популярности больше за рубежом.

Красотка из Петербурга растрясла Интернет своей грудью

Красотка из Петербурга растрясла Интернет своей грудью

Фото и видео: Twitter / Samanta Lily

Теги: большая грудь , большой размер груди , грудь , девушка , красотка , модель
Категории: Новости России

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