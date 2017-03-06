Красноярские спецназовцы напугали горожан высадкой на крышу

Сегодня утром, 6 февраля, около 11 часов по местному времени жители Красноярска стали свидетелями не рядового события.
На крышу здания "Красмаша", который находится по адресу проспект Красноярский рабочий, 29, с вертолета высаживались по веревкам спецназовцы. Большинство предположили, что это учения. Но были и те, которых данное действие очень напугало. Выдвигались предположения о разных чрезвычайных происшествиях.
Как выяснилось чуть позднее, это действительно были плановые учения бойцов специальных подразделений с применением авиации. Данные тренировочные учения проходят регулярно в условиях максимально приближенных к действительности.
Видео: ВК, YouTube/kraschp