Красноярские спецназовцы напугали горожан высадкой на крышу

В сети появилось видео, как спецназовцы с вертолета высаживаются на крышу "Красмаша"

Сегодня утром, 6 февраля, около 11 часов по местному времени жители Красноярска стали свидетелями не рядового события.

На крышу здания "Красмаша", который находится по адресу проспект Красноярский рабочий, 29, с вертолета высаживались по веревкам спецназовцы. Большинство предположили, что это учения. Но были и те, которых данное действие очень напугало. Выдвигались предположения о разных чрезвычайных происшествиях.

Как выяснилось чуть позднее, это действительно были плановые учения бойцов специальных подразделений с применением авиации. Данные тренировочные учения проходят регулярно в условиях максимально приближенных к действительности.

Видео: ВК, YouTube/kraschp