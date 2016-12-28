Видео из Красноярска: грузовик протаранил новый "Лексус"

Запись с видеорегистратора этой аварии появилась в интернете

Вчера, 27 ноября, в Красноярске произошло ДТП с участием грузового автомобиля и "Лексуса".

Автомобили двигались во встречных направлениях по улице Дубровнинского. Водитель грузовика, чтобы избежать столкновения с остановившимся автомобилем, резко вывернул на встречную полосу, где в это время ехал "Лексус". От сильного бокового удара "Лексус" вынесло за ограждение на тротуар и развернуло.

По словам очевидцев "Лексусу" всего два месяца. Пострадавших в этой аварии нет.

Фото и видео: ВК/ЧП Красноярск