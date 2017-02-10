Красноярск: По городу собака "Мерседес" катала

Опубликованный видеоролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Красноярска очевидец необычного выгула собаки опубликовал данный видеоролик.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль "Мерседес" движется вдоль гаражей на очень маленькой скорости, а из открытого окна со стороны водителя тянется собачий поводок. А на поводке легкой поступью бежит довольная любопытная собака.

Под размещенным видео разгорелся ожесточенный спор. Некоторые стали нападать с критикой на владельца собаки. Были и те, которые заступились за мужчину. Кто-то пошутил, что это собака выгуливает "Мерседес".

В защиту водителя и собаки в беседу включилась жена водителя и хозяйка собаки, находящаяся в данный момент в декретном отпуске. Женщина сообщила, что собаке 4 год, она Чемпион РФ и Чемпион РКФ. Собаке нужно для поддержания здоровья и формы в день пробегать по 5-7 километров. И собаке безумно нравится так гулять. Так же она сообщила "злопыхателям", что собака окружена заботой и любовью, какой не всем детям достается.

Видео: ВК, Автохамы Красноярска