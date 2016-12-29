Краснодар: супруги долгое время насиловали 6 летнюю девочку

Суд вынес свой вердикт в отношении супругов, насиловавших дочь подсудимой в течение двух лет

В Краснодарском краевом суде вынесен приговор супругам Дубровским, 47-летнему Дмитрию и 34-летней Елене.

По версии следствия, эта ужасная история началась в 2012 году. Супруги, находясь под воздействием наркотических веществ, ввели психотропные вещества 6-летней дочери Елены, и глава семейства изнасиловал девочку. Мать ребенка, активно содействовала. Женщина удерживала свою дочь, пока муж совершал надругательство над ребенком.

Подобным супруги занимались вплоть до 2014 года, снимая свои страшные злодеяния на фото и видео. Преступление открылось совершенно случайно. Семья часто переезжала - Пермь, Адыгея, Краснодарский край. Хозяин квартиры, из которой недавно выехала семья Дубровских, обнаружил несколько флешек. Вставив одну из них, мужчина заявил в полицию.

Дмитрию Дубровскому присудили 19 лет лишения свободы в колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и возможностью работать в дошкольных и школьных учреждениях. Елене Дубровской присудили 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года и лишением права заниматься трудовой деятельностью в детских учреждениях сроком на 8 лет.

Видео: Piter.TV