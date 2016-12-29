Красимир Врански: несогласованность коммунальщиков ведет к куче проблем

Лидер движения "Красивый Петербург" рассказал, какие проблемы возникают в городе из-за неучастия контролирующих органов

Красимир Врански поделился с каналом Piter.TV своей точкой зрения на несогласованность разных ведомств и важность участия граждан в процессе выполняемых работ.

По словам руководителя проекта "Красивый Петербург", нерешенные проблемы ведут за собой новые. Связано это может быть с несоответствием техники необходимым технологическим процессам .

"У города не хватает мощностей справиться с уборкой и вовремя. Если упадет средний средне-мальский снежок в Петербурге – 15 см покрова – комитету по благоустройству и всем коммунальным службам, которые отвечают за уборку, нужна будет неделя, чтобы убрать этот снежок. Это нехватка техники, это техника не вся соответствует тем технологическим процессам, которые должны проводиться – куча проблем, поэтому не справляются! Какие-то проблемы ведут дальше очень длинную цепочку, и если мы не будем их разбирать и находить решения, мы так и будем в этом болоте сидеть", - утверждает Красимир Врански.

По мнению лидера движения "Красивый Петербург", изменения в городе происходят очень медленно именно из-за несогласованности контролирующих органов. Ни полиция, ни местная администрация не предупреждают жителей города, например, об очистке крыш, что приводит к новым проблемам.

"Одно ведомство отвечает за уборку улиц и тротуаров, а другое – за дворы и внутри дворовые территории. И получается так: чтобы дворник, который чистит вокруг парадной, договорился с водителем, который чистит тротуар рядом, ему нужно связаться с губернатором. Это же разные вице-губернаторы курируют, разные председатели, вообще разные ведомства. Они никто друг другу. Им важно свою работу сделать, тем важно – другую. И у нас что получится? Дворник подмел тротуар, пришли дорожники, это же подвинули опять дворнику. Не сработали ни полиция, ни местные муниципалы. Не предупредили всех, что в эти дни будет сброс, например, льда или очистка крыши, поэтому люди паркуются спокойно и не ожидают таких проблем. Все эти не состыковки, конечно, очень мешают, очень медленно все изменения происходят", - говорит руководитель проекта "Красивый Петербург".

Красимир Врански уверен, что горожане обязаны участвовать в процессе решения проблем городской среды. Жители Северной столицы должны следить за качеством выполняемых работ.

"Люди, как граждане, как заказчики этих изменений, должны их контролировать. Мы должны требовать исполнения этих обязанностей. Если мы сидим ровно, ничего не делаем и думаем, что кто-то должен убирать – это тупик! Будет та же ситуация, что и сейчас: будут падать льдины, балконы – всё, что угодно может упасть. Но если мы, как граждане не будем следить, то никто не будет этого выполнять. Они и так получают свою зарплату, но качество выполняемых работ зависит от нас. Мы должны их контролировать и привлекать. Понятно, что очень много проблем и с контролирующими органами, но мы, как граждане, как люди, которые живем здесь, должны принимать какое-то участие", - утверждает Красимир Врански.

По мнению Красимира, очень важно, чтобы чиновники слышали мнение горожан. Иначе их действия будут восприняты негативно.

"Если мы осознаем себя частью страны, то и радость, и горе нам надо вместе прочувствовать, вместе участвовать в процессах общества. Сейчас наше общество находится в таком периоде, когда у нас есть очень много проблем. Официальная позиция обращает больше внимания на проблемы в Германии, в Сирии, чем на наши проблемы. И поэтому мы вынуждены, можно сказать подпольно, потому что мы не фигурируем где-то высоко и громко, мы просто делаем каждый день те дела, которые могут помочь, что-то решить. Просто делаем свой долг, как граждан, как членов этого общества", - делится Красимир Врански.

