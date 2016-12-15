Алексей Ковалев: Программа капремонта в Петербурге основана на неверных данных

Алексей Ковалев по-прежнему недоволен программой капремонта.

В Петербурге 30 июня стало известно, в 2017 году власти собрали уже порядка двух миллиардов рублей на капремонт. Piter.tv выяснил у депутата ЗакСа, Алексея Ковалева, как изменилась программа капремонта за последнее время и насколько рационально расходуются собранные средства по сравнению с предыдущими годами.

Ковалев рассказал, что особенных изменений в программе нет, соответственно и средства распределяются не на те дома. "Дело в том, что программа основывается на неверных данных. Дома, которые действительно нуждаются в капремонте, находятся в конце очереди. Это не правильно. Нужно ввести обследование домов, на которые поступают жалобы, таким образом очередь на капремонт будет в верном порядке.", - объясняет Ковалев.

Депутат ЗакСа заявил, что уже на протяжении трех лет пытается добиться существенного изменения программы, чтобы она работала по назначению. В 2017 году в программу капремонта внесены изношенные лифты. "Решение верное, но такое изменение в программе, как капля воды в море", - подчеркнул депутат ЗакСа.

Напомним, что в 2016 году депутата ЗакСа также не устраивала программа капремонта. "Конечно, у нас очень низкая плата за капремонт относительно других субъектов РФ. Но 50 копеек - это достаточно большое повышение, которое будет "бить" по карману горожан. При том, что половина денег, собираемых на программу капремонта, расходуется нерационально. Непрозрачная система включения зданий в программу приводит к тому, что туда попадают те дома, которые в ремонте не нуждаются. А элементы фасадов, которые рушатся на головы горожанам, в программу не попадают, потому что аварийным считается весь фасад в целом. Если же рушится только один балкон, то это уже другая ситуация, и дом оказывается "в хвосте" программы. В итоге управляющие компании за свои деньги должны этим заниматься - они срезают лепнину и на этом успокаиваются. Никакого ремонта не проводится", - говорил Ковалев.

Фото: "Вконтакте" группа "Алексей Ковалев депутат ЗакС Санкт-Петербурга"