Коттедж на юге Петербурга оказался пристанищем проституток‍

В Красносельском районе "накрыли" бордель с тремя секс-работницами

В Петербурге на Пролетарской улице полицейские накрыли очередную "проститутошную". В Красносельском районе Петербурга правоохранители пришли в коттедж, где несколько женщин оказывали сексуальные услуги за деньги.

Участники облавы на секс-работниц нашли в коттедже трех девушек в возрасте от 21 до 32 лет. Также в притоне «работала» женщина-администратор: она отвечала на телефонные звонки, встречала клиентов, представляла девушек клиентам, вела учет доходов и расходов в притоне, следила за порядком в помещениях.

Всех женoby задержали и отправили в отделение полиции. Женщинам, оказывавшим секс-услуги, грозит административная ответственность, а вот в отношении их менеджера может быть возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД по Челябинску и Ленобласти