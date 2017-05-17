Забавное видео: котенок пробежался по стене

Маленький пушистик настолько сильно хотел "догнать" игрушку, что забыл о гравитации и пробежался по стене.

В минувшие выходные в сети появилось любопытное видео: котенок, не подозревающий о законах гравитации, пробежался по стене. Судя по всему, инцидент произошел в Америке. За пару дней ролик оценили несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как хозяйка играет со своим домашним питомцем. Внезапно девушка поднимает игрушку вверх. Однако данное препятствие котенка не смутило, он настолько сильно хотел "догнать" перо, что, забыв про законы физики, взобрался прямо по стене.

Пользователи сети умиляются зверю и комментируют происходящие таким образом: "Котенку просто не рассказали о гравитации".

Впрочем, данному инциденту есть и логическое объяснения: инерция, скорость, покрытие стены, маленький вес и цепкие когти.

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Видео: youtube, BluePrint