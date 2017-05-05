Любопытное видео из Воронежа: лесные животные попали в объективы фотоловушек

Воронежский заповедник запечатлел на видео жизнь обитателей леса. В объектив камеры попали лисицы, волки, косули и куницы.

В минувший четверг, 4 мая, в сети появилось любопытное видео: в объективы фотоловушек попали дикие звери. Инцидент произошел в одном из Воронежских заповедников. Зоозащитникам удалось запечатлеть жизнь лисиц, волков, барсуков, куниц и косуль.

На кадрах можно заметить, как мимо фотокамер пробегают лесные обитатели. По словам заповедника, такие ловушки безвредны для животных, однако помогают увидеть жизнь леса изнутри.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось удивительное видео из Казани: на озере Харовое появились бобры. В Ново-Савинском районе местные жители запечатлели прогулку грызунов в водоеме, который некогда находился на грани уничтожения. Это значит, что теперь на озере сложилась благоприятная экологическая обстановка.



Видео: Youtube, Воронежский Заповедник