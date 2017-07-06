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Костюшкин представил клип с участием Панина и его дочери

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В клипе Алексей Панин играет мелкого воришку

Скандалист Алексей Панин сыграл мелкого гопника-воришку в новом клипе Стаса Костюшкина. В песне "Опа! Анапа!" поется о том, как небогатый молодой человек по счастливой случайности получает возможность отправиться на отдых в южный российский город. 

По сюжету ролика, Панин встречает и приобнимает двух девушек, у одной из которых вытаскивает телефон из заднего кармана шорт. После этого он продает его уличному торговцу, но обнаруживает, что тот его обсчитал. Начинается погоня, однако продавец уплывает от Панина на катамаране.

Пользователи Youtube высказали много негативных комментариев в адрес Алексея Панина. Многие недоумевают, как можно было позвать в клип актера с такой неоднозначной репутацией. 

видео: youtube

Теги: алексей панин , клип , опа анапа , панин , стас костюшкин
Категории: Музыка Новости шоу-бизнеса

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