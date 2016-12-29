Костомукша: поезд разнес в хлам мощный грузовик на переезде

В интернете опубликовали видео, где на железнодорожном переезде грузовой состав на скорости разнес огромный грузовик

В социальной сети ВКонтакте появилась видеозапись жуткой аварии на железнодорожном переезде, произошедшей 14 января.

В сообщении к видео поясняется, что авария произошла на переезде №17, рядом с карьером в Костомукше. На кадрах видно, как с большим трудом к переезду приближается огромный груженый грузовик с прицепом по заснеженной дороге. На прицепе у него находится экскаватор. Когда грузовик наполовину переехал железнодорожные пути, опустился шлагбаум. Грузовик остановился. В это время приблизился на большой скорости вагонами вперед грузовой состав. За мгновение до столкновения на видео видно, что водитель грузовика пытается сдвинуться с места, но этот маневр ему не удается.

На полной скорости железнодорожный состав протаранил грузовик. Прицеп с экскаватором разорвало в клочья, а за ним потянуло и остальной грузовик. Состав смог прекратить свое движение только тогда, когда с грузовиком поравнялся пятый вагон.

В сообществах, где опубликовано данное видео, разгорелись нешуточные споры, кто же виноват и какая причина остановки грузовика на путях. Одни пишут, что грузовик пожалел шлагбаум, другие уверены, что грузовик после того как притормозил просто не смог сдвинуться с места из-за скользкого дорожного покрытия.

О пострадавших в этой аварии не сообщается.

Видео: ВК/ДТП и ЧП Петрозаводска, Аварии в городе Костомукша