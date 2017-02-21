Космический клип Lana Del Rey на песню "Love" стал хитом YouTube

Вчера, 20 февраля, на YouTube появился новый клип исполнительницы Lana Del Rey. За сутки он набрал более 3 миллионов просмотров.

Новый клип поп-певицы Lana Del Rey всего за сутки набрал 3 500 000 просмотров на YouTube. Речь идет о музыкальном видео на песню "Love". Ролик выполнен в привычном для артистки минималистичном стиле и посвящен (как обычно) молодости, любви и ощущению безмятежной радости. В этом клипе сама Лана Дел Рей предстает в образе дивы 70-х годов: черты эпохи хиппи прослеживаются в прическе, одежде и визаже американки. В похожих образох выступают и музыканты из команды Ланы Дел Рей. Однако главной изюминкой видео можно назвать сцены развлечений американской молодежи, стилизованные под документальную и любительскую съемку.

Под лиричную и трогательную музыку молодые парни и девушки катаются на "хипповозах", обедают в пиццерии, посещают кино и концерты. Плавно это наслаждение молодостью превращается в космическое путешествие. И городские пейзажи сменяют поля и океаны неизвестной и прекрасной планеты, которая, судя по всему, символизирует молодость.

Клип Lana Del Rey, которая давно не выпускала музыкальных видео, понравился публике. "Лайк" поставил каждый десятый зритель этого ролика: неплохо для мира, где все предпочитают критиковать, а не поддерживать.

Видео: LanaDelReyVEVO