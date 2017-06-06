Короткое потепление в Петербурге сменится дождями и холодом

В начале июня погода в Петербурге будет переменчивой

Во вторник, 6 июня 2017 года, в Петербурге и пригородах ожидается короткое, но существенное потепление; синоптики пообещали, что к середине дня в Северной столице температура воздуха поднимется до +20 градусов.

При этом, как сообщается, ясной и солнечной погоды в Петербурге все же не ожидается; будет тепло, но пасмурно, с периодическими осадками. Ветер будет слабым, до трех метров в секунду; давление сохранится на уровне в 758–759 мм ртутного столба.

В целом погода в течение ближайшей недели будет переменчивой – во вторник и среду, 6 и 7 июня, в городе будет от переменной облачности до ясной погоды, однако уже к четвергу, 8 июня, в городе пойдет дождь; дождливая и относительно прохладная погода (в среднем около 16 градусов тепла) сохранится в Северной столице и Ленобласти вплоть до конца недели.

Видео: архив