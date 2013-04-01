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Вчера, 18:29
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kalbas90
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Видео: корейцы представили 4-метрового управляемого робота

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Южнокорейская компания Future Technology показала видео со своим четырехметровым роботом, управляемым человеком изнутри.

 В Южной Корее учёный создали первого в мире 4-метрового робота "METHOD-1". Роботом управляет человек находящийся во внутренней кабине. Прототип был создан компанией "Future Technology". Известно, что робот будет применяться на промышленных предприятиях. Компания держит в секрете подробности создания, известно лишь, что он весит полторы тонны и реагирует за счет пилота.  

Теги: инновации роботов в корее , корейцы создали 4-метрового робота , робот южной корее
Категории: Лента новостей Мировые новости

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