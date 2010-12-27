В Петербурге начались военно-морские учения

Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб, минно-торпедных, а также тральных упражнений в рамках планового тактического учения.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что корабли будут отрабатывать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению.

В "морской" состав вошли суда вспомогательного флота, тральщики и малые противолодочные корабли. В общей сложности на учение привлечено свыше 10 кораблей и вспомогательных судов базы.





За несколько дней в морских полигонах БФ экипажи кораблей отработают элементы курсовых задач, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям различной сложности, минно-торпедные и тральные упражнения, а также глубинные бомбометания.





Оцениваться в ходе учения будут действия командиров всех уровней и штабов соединений военно-морской базы БФ.



