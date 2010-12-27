Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге начались военно-морские учения
Сегодня, 18:39
0
TretyakovaS
88

В Петербурге начались военно-морские учения

0
 
 

Корабли Ленинградской военно-морской базы вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб, минно-торпедных, а также тральных упражнений в рамках планового тактического учения.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что корабли будут отрабатывать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению. 

В "морской" состав вошли суда вспомогательного флота, тральщики и малые противолодочные корабли. В общей сложности на учение привлечено свыше 10 кораблей и вспомогательных судов базы. 

За несколько дней в морских полигонах БФ экипажи кораблей отработают элементы курсовых задач, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям различной сложности, минно-торпедные и тральные упражнения, а также глубинные бомбометания.

Оцениваться в ходе учения будут действия командиров всех уровней и штабов соединений военно-морской базы БФ.

Чтобы обезопасить граждан, морские полигоны будут закрыты на время проведения боевых стрельб. Для этого задействуют корабли и суда обеспечения БФ.
Теги: ленинградская военно-морская база
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5