На машины для депутатов ЗакСа потратят 439 млн. руб.

Антимонопольщики проверят контракт между Мариинским дворцом и поставщиком услуг, по которому перевозить депутатов в течение трех лет будут почти за полмиллиона рублей.

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что УФАС проверит заключенный между ЗакСом и автотранспортным учреждением "Смольнинское" контракт на 439 миллионов рублей. Он был подписан 29 декабря 2016 сроком на три года. Исходя из данного документа, депутатов Собрания надлежит перевозить в 2017 году за 136 млн. руб., в 2018 – за 146 млн. руб., в 2019 – за 156 млн. руб.

Конечно, такие большие суммы не могли не заинтересовать любопытных. В незаконности действий ЗакСа заинтересовался некий гражданин. Он убежден, что контракт заключен с единственным поставщиком, да еще и без проведения торгов, что, естественно, сказалось на конечной сумме контракта. Теперь Федеральной антимонопольной службе предстоит выяснить причины, по которым не был проведен конкурс на перевозку. Обсуждение состоится 14 февраля, передает Фонтанка, ссылаясь на пресс-службу ведомства.