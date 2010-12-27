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Константин Серов официально стал вице-губернатором Санкт-Петербурга
Сегодня, 17:07
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Butenko
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Константин Серов официально стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

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С 4 мая 2017 года чиновник Константин Серов приступил к работе в роли вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко официально назначил Константина Серова своим заместителем. Сегодня, 4 мая, опытный чиновник был оформлен вице-губернатором Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.  Сутками ранее ЗакС официально поддержал кандидатуру Константина Серова. Отметим, что до этого петербуржец руководил Администрацией Невского района.

Кстати, в этот же день Георгий Полтавченко назначил и человека на место бывшей работы своего нового вице-губернатора. Возглавлять Невский район с 4 мая будет Сергей Оверчук, один из заместителей Константина Серова.

Отмечается, что в правительстве Санкт-Петербурга новичок будет вопросы социальной политики, работы с молодежью и общественниками.

 

 
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Теги: вице-губернатор константин серов , константин серов , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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