Константин Серов официально стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

С 4 мая 2017 года чиновник Константин Серов приступил к работе в роли вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко официально назначил Константина Серова своим заместителем. Сегодня, 4 мая, опытный чиновник был оформлен вице-губернатором Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Сутками ранее ЗакС официально поддержал кандидатуру Константина Серова. Отметим, что до этого петербуржец руководил Администрацией Невского района.

Кстати, в этот же день Георгий Полтавченко назначил и человека на место бывшей работы своего нового вице-губернатора. Возглавлять Невский район с 4 мая будет Сергей Оверчук, один из заместителей Константина Серова.

Отмечается, что в правительстве Санкт-Петербурга новичок будет вопросы социальной политики, работы с молодежью и общественниками.