Конфликт на Шлиссельбургском шоссе перерос в стрельбу

Происшествие случилось сегодня ночью, 15 июля.

На Шлиссельбургском шоссе произошел конфликт, который закончился стрельбой. Инцидент случился в ночь на 15 июля, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на региональное управление МВД.

Двое мужчин поссорились между собой по причине, которая в данный момент устанавливается. В итоге один из участников ссоры достал травматический пистолет и выстрелил в другого.

После этого 22-летнего парня госпитализировали с ранением средней степени тяжести. Стрелявший исчез с места происшествия.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и разыскивает злоумышленника.

Фото: ronsslav.com