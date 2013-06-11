Конец эпохи: легендарные Black Sabbath сыграли последний в истории концерт

Вчера вечером, с 4 на 5 февраля 2017 года легендарная хеви-метал группа Black Sabbath во главе с фронтменом Оззи Озборном (да, тот самый "фрик", который откусил голову летучей мыши во время выступления) сыграли свой последний концерт

Вот и всё, как говорится, электричество кончилось. Плачьте, ценители тяжёлой рок-музыки, ведь теперь можно подводить черту эпохе. Британская хеви-метал группа Black Sabbath, которая вела свою неповторимую музыкальную деятельности на протяжении почти полувека, сыграла последний концерт в своей истории, — об этом сообщило вчера агенство BBC, а потом и сам Оззи Озборн на своих страницах в социальных сетях.

Однако, группа подготовила всех ценителей и преданных фанатов в громкому прощанию. Black Sabbath трясли стариной и отыгрывали как в последний раз на протяжении огромного тура под лаконичным названием "The End", в рамках которого группа выступила в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке. Последние же два концерта состоялись в родном для музыкантов Бирмингеме.

Группа Black Sabbath была основана в 1968 году. В первоначальный состав коллектива входили гитарист и автор музыки Тони Айомми, бас-гитарист и автор текстов Гизер Батлер, солист Оззи Осборн и ударник Билл Уорд.

28 января в возрасте 68 лет ушёл из жизни клавишник Black Sabbath Джефф Николс. Об этом сообщил основатель группы Тони Айомми.