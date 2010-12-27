Кончита Вурст отказывается от своего женского альтер-эго

Победитель евровидения-2014 хочет избавиться от женского образа

Австриец Том Нойвирт, создавший образ певицы Кончиты Вурст, заявил, что планирует избавиться от образа бородатой женщины. Сейчас певец хочет создать новый, более мужественный образ.

«С этой женщиной, с которой победил на «Евровидении», я всего достиг. От нее мне больше ничего не нужно», — сказал певец в интервью немецкой газете «Die Welt».

Продолжать карьеру Том Нойврит планирует под своим именем, что и заставило его распрощаться со своим женским альтер эго.

Впервые австрийский исполнитель продемонстрировал миру образ «женщины с бородой» в 2011 году. По словам артиста, это носило определенную цель, а именно – заставить людей задуматься о толерантности, так как сам Том еще с юного возраста подвергался насмешкам среди сверстников.

«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает», — говорит Нойвирт.

