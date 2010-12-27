Кончита Вурст отказывается от своего женского альтер-эго

Австриец Том Нойвирт, создавший образ певицы Кончиты Вурст, заявил, что планирует избавиться от образа бородатой женщины. Сейчас певец хочет создать новый, более мужественный образ.
«С этой женщиной, с которой победил на «Евровидении», я всего достиг. От нее мне больше ничего не нужно», — сказал певец в интервью немецкой газете «Die Welt».
Продолжать карьеру Том Нойврит планирует под своим именем, что и заставило его распрощаться со своим женским альтер эго.
Впервые австрийский исполнитель продемонстрировал миру образ «женщины с бородой» в 2011 году. По словам артиста, это носило определенную цель, а именно – заставить людей задуматься о толерантности, так как сам Том еще с юного возраста подвергался насмешкам среди сверстников.
«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает», — говорит Нойвирт.