Концерт балета "Тодес"

В четверг, 20 июля Северная столица наполнится невероятной энергией танца от артистов балета Аллы Духовой.

Хореографический спектакль "И приснится же такое..." не оставит равнодушным даже самого закоренелого скептика. Романтика, энергия Дикого Запада и безграничная страсть - все это жители Северной столицы увидят на сцене БКЗ "Октябрьский" 20 июля.



Концерт состоится 20 июля в 19:00 в БКЗ "Октябрьский".



Фото: Тодес