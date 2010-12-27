Концерт "Танцы в облаках"

Уникальный арт-дуэт "Свет Камня" исполнит авторские переложения сочинений классиков.

Органистка Светлана Бережная и скрипач Петр Никифоров объездили, кажется, весь мир. Гастролеры побывали и в Японии, и в Европе, и в России, давая сотню концертов в год.



"Танцы в облаках" — двойной альбом арт-музыкантов, выпущенный в прошлом году. Тогда же вышли диск "Вена. Классика мечты" и тройной альбом "Моцартиана".



Органистка Светлана Бережная записала несколько сольных дисков, также она автор книг и поэтического сборника. Скрипач и дирижёр Пётр Никифоров в 2016 году выпустил семь дисков совместно с оркестром имени Сафонова. В текущем сезоне он гастролирует с этим коллективом в Японии, Южной Корее, Австрии и Италии.



28 июня дуэт выступит для петербуржцев в Мариинском театре.



