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Концерт Mgzavrebi
Сегодня, 20:00
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TretyakovaS
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Концерт Mgzavrebi

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Теплые лучи Грузии везет в Северную столицу группа Mgzavrebi. Их концерт пройдет на крыше пространства DOT.

Популярная в Грузии и России группа Mgzavrebi привезет в город на Неве свои лучшие хиты.

В нашей стране коллектив получил известность после гастролей с Евгением Гришковцом. В этом году популярная группа отмечает юбилей - 10 лет на сцене.

Концерт зажигательного коллектива состоится 17 июля в 20:00 на крыше пространства DOT.

Фото: KudaGo

Теги: куда сходить спб
Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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