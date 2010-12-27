Концерт Mgzavrebi

Теплые лучи Грузии везет в Северную столицу группа Mgzavrebi. Их концерт пройдет на крыше пространства DOT.

Популярная в Грузии и России группа Mgzavrebi привезет в город на Неве свои лучшие хиты.



В нашей стране коллектив получил известность после гастролей с Евгением Гришковцом. В этом году популярная группа отмечает юбилей - 10 лет на сцене.



Концерт зажигательного коллектива состоится 17 июля в 20:00 на крыше пространства DOT.



Фото: KudaGo