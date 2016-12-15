Концерт Metronomy

Любимцы британской публики Metronomy прибудут в Северную столицу, чтобы порадовать российскую публику танцевальными инди-хитами.

Детище мультиинструменталиста и автора-песенника Джозефа Маунта, Metronomy добились всемирной славы с помощью трогательных и меланхоличных песен, под которые так и тянет пуститься в пляс. Новый альбом команды из графства Девон - значительное событие независимой сцены. Не стала исключением и вышедшая в прошлом году пластинка Summer 08, с материалом которой Metronomy пожалуют в петербургский клуб A2 Green Concert.



Фото: https://kudago.com/spb/event/koncert-metronomy-2017-6/