В "Биржа баре" состоится концерт, который идеально подойдет для всех влюбленных.

Чувственный секстет Just for You подготовил романтическое и нежное шоу специально ко Дню всех влюбленных. Сами ребята называют свой стиль cool light music. Оценить их пение и музыку можно будет 14 февраля вечером.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Абруцкая и Just For You | JUST4YOU