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Концерт Ивана Васильева и Olympic Brass
Сегодня, 19:00
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Ustsova
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Концерт Ивана Васильева и Olympic Brass

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В преддверии Международного женского дня Дворец Белосельских-Белозерских распахнет свои двери для всех любителей джаза.

С романтической программой выступит знаменитый российский трубач, талантливый Иван Васильев в сопровождении петербургского ансамбля Olympic Brass. Вы удивитесь новому и неожиданному исполнению именитых композиций из небезызвестных фильмов "Девчата", "Ромео и Джульетта", "Серенада солнечной долины" и других. Приятный вечер, отличное настроение и великолепный джаз от лауреатов музыкальных конкурсов не оставят вас равнодушными. Встречаемся во Дворце 4 марта.

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Категории: Концерты куда сходить в петербурге

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