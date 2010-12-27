Концерт Ивана Васильева и Olympic Brass

В преддверии Международного женского дня Дворец Белосельских-Белозерских распахнет свои двери для всех любителей джаза.

С романтической программой выступит знаменитый российский трубач, талантливый Иван Васильев в сопровождении петербургского ансамбля Olympic Brass. Вы удивитесь новому и неожиданному исполнению именитых композиций из небезызвестных фильмов "Девчата", "Ромео и Джульетта", "Серенада солнечной долины" и других. Приятный вечер, отличное настроение и великолепный джаз от лауреатов музыкальных конкурсов не оставят вас равнодушными. Встречаемся во Дворце 4 марта.