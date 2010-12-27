Концерт Enter Shikari

В клубе А2 Green Concert выступят известные многим британские рокеры.

Enter Shikari считают одними из родоначальников транскора. А их тексты часто придерживаются DIY-философии. Британцы устраивают небольшие турне время от времени. В этот раз в карту их выступлений попал и Петербург.

Фото: instagram / entershikari