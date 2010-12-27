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Концерт Enter Shikari
Сегодня, 20:00
0
Asyaromanenkova
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Концерт Enter Shikari

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В клубе А2 Green Concert выступят известные многим британские рокеры.

Enter Shikari считают одними из родоначальников транскора. А их тексты часто придерживаются DIY-философии. Британцы устраивают небольшие турне время от времени. В этот раз в карту их выступлений попал и Петербург.

Фото: instagram / entershikari

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Категории: Концерты

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