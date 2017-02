Концерт Architects

В клубе А2 Green Concert состоится концерт рокеров с Туманного Альбиона.

Architects идут впереди прогрессивного металкора. Команда из Великобритании собирается представить в Северной столице свою седьмую пластинку All Our Gods Have Abandoned Us. Концерт обещает быть горячим.

Фото: Instagram / architects