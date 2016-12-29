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Концерт Architects
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Asyaromanenkova
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Концерт Architects

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В клубе А2 Green Concert состоится концерт рокеров с Туманного Альбиона.

Architects идут впереди прогрессивного металкора. Команда из Великобритании собирается представить в Северной столице свою седьмую пластинку All Our Gods Have Abandoned Us. Концерт обещает быть горячим.

Фото: Instagram / architects

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Категории: Концерты

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